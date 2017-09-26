 Başka soru var mı? – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başka soru var mı?

    Başka soru var mı?

    Igor , bir maçta iki bahaneyi paket yaptı. Hırvat hocaya, " geri düşünce ne yapacak?", "Gomis olmazsa kim gol atacak?" eleştirileri yapılırken Aslan, Bursa maçını çevirmekle kalmadı, Feghouli ve Tolga attıkları gollerle Gomis'i aratmadı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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