Başka soru var mı?

Igor Tudor, bir maçta iki bahaneyi paket yaptı. Hırvat hocaya, "Galatasaray geri düşünce ne yapacak?", "Gomis olmazsa kim gol atacak?" eleştirileri yapılırken Aslan, Bursa maçını çevirmekle kalmadı, Feghouli ve Tolga attıkları gollerle Gomis'i aratmadı.