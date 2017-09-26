Başka soru var mı?
Igor Tudor, bir maçta iki bahaneyi paket yaptı. Hırvat hocaya, "Galatasaray geri düşünce ne yapacak?", "Gomis olmazsa kim gol atacak?" eleştirileri yapılırken Aslan, Bursa maçını çevirmekle kalmadı, Feghouli ve Tolga attıkları gollerle Gomis'i aratmadı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:23
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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