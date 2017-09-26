ASLAN'A GALİBİYETİ GETİREN SIR!

Galatasaray'ın 1-0 geriden gelip Bursa'dan 2-1'lik zaferle dönmesinin perde arkasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yatıyor. İşte detaylar...

Cumartesi Florya'da toplanan sarı-kırmızılı takım, 18:00'de son taktik çalışmasını yaptı. Tesiste akşam yemeği yendi ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynandığı sırada Bursa seyahatine çıkıldı. Bakırköy'den Mudanya'ya hareket eden özel deniz otobüsünde yöneticisinden teknik heyetine, futbolcusundan malzemecisine kadar herkesin gözü cep telefonlarındaydı. Galatasaray kafilesi, yolculuk boyunca Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini takip etti. Maçın berabere bitmesini ve iki takımın da puan kaybetmesini isteyen sarı-kırmızılı takım, 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle daha da hırslandı. Derbi biter bitmez deniz otobüsünde Bursaspor maçı için galibiyet yemini edildi. Gomis başta olmak üzere futbolcular birbirlerini, "Evimizde rakip kimolursa olsun kazanmaya devam edeceğiz. Şampiyonluğun yolu Bursa gibi zor deplasmanlardan alınacak galibiyetlerden geçiyor. Ne olursa olsun Bursa'da kazanacağız''sözleriyle motive etti.



MARİANO'NUN ÇORAPLI KOŞUSU

Nitekim Galatasaray 1-0 geri düşse de pes etmedi ve son bölümde bulduğu iki golle Bursaspor'u 2-1 yendi. Oyundan çıkan Mariano'nun Feghouli'nin golünde çoraplarıyla depar atıp arkadaşlarının sevincine ortak olması, Bursaspor galibiyetinin en özel görüntüsüydü.



OTELDE TEK BAŞINA!

TFF Etik Kurulu'na, "Kimse Galatasaray'a dürüstlük öğretemez'' çıkışını yapan Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm'e PFDK 45 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Aküzüm diğer yönetici arkadaşlarıyla Bursa deplasmanına geldi ama cezası yüzünden maçı stadın hemen yanındaki otelde izlemek zorunda kaldı. Tek başına maçı heyecan içinde televizyondan takip eden yönetici Aküzüm galibiyet sonrası takımla İstanbul'a döndü.



İŞTE TONİ KROOS GİBİ VURAN TOLGA'NIN SIRRI

Geçen sezon hiç gol atamayan Tolga Ciğerci, bu sezon 6 haftada 5 kez fileleri havalandırdı. Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos gibi ceza sahası dışından plaselerle rakip kalecileri avlayan Tolga mütevazı davranıp "Artık her vurduğum gol oluyor'' dese de teknik kadro bu gollere şaşırmıyor. Bursaspor maçı öncesi Florya'da yapılan son taktik idmanda Tudor oyuncularına özel olarak ceza sahası dışından hareketli şut çalışması yaptırdı. Tolga Ciğerci bu çalışmada çektiği şutların çoğunda kalede Muslera olmasına rağmen gol attı. Tolga'nın isabetli şutlarını fark eden teknik direktör Igor Tudor ve sportif direktör Cenk Ergün oyuncudan aynı başarıyı Bursaspor maçında göstermesini istedi. Tolga da galibiyeti getiren gole imza attı.



GOMİS: GOL ATMADIM AMA MUTLUYUM

Kayserispor, Osmanlı, Sivasspor, Antalya ve Kasımpaşa'yı boş geçmeyen Bafetimbi Gomis'in 5 haftalık gol serisi Bursa'da sona erdi. 2-1 Galatasaray üstünlüğü ile biten Bursaspor maçının ardından SABAH, Gomis'e, "Ligde ilk kez gol atamadın. Üzgün müsün?'' sorusunu sordu. Fransız forvet ise şu cevabı verdi: "Gol atmadım ama mutluyum. Çünkü kazandık. En önemli şey kazanmak.Bursaspor çok güçlü bir rakipti. Her maç futbolumuzun üzerine koyuyoruz ve iyi gidişimiz sürüyor.''



Sabah