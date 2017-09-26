 ALACAĞINIZ OLSUN – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    ALACAĞINIZ OLSUN

    ALACAĞINIZ OLSUN

    Karabük maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Florya'daki antrenmanda Bursaspor karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. Tudor, oyunculara, "Bu hafta izin yok. Benden alacağınız olsun. Milli arada telafi ederiz" dedi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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