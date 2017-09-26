ALACAĞINIZ OLSUN

Karabük maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Florya'daki antrenmanda Bursaspor karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. Tudor, oyunculara, "Bu hafta izin yok. Benden alacağınız olsun. Milli arada telafi ederiz" dedi.