ALACAĞINIZ OLSUN
Karabük maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Florya'daki antrenmanda Bursaspor karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. Tudor, oyunculara, "Bu hafta izin yok. Benden alacağınız olsun. Milli arada telafi ederiz" dedi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:24
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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