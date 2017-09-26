 3 puan golden önemli – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    3 puan golden önemli

    3 puan golden önemli

    Ligde ilk kez susan : Kazanmayı benim gol atmama tercih ederim

    Süper Lig'in ilk 5 haftasında fırtına gibi eserek 7 kez fileleri sarsan Bafetimbi , Bursa'da mola verdi. Bu sezon ilk kez suskun kalan Fransız forvet, galibiyeti her zaman kendisinin gol atmasına tercih edeceğini belirterek, "Zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndük. Benim gol atmam çok fazla önemli değil. Önemli olan kazanmaktı, bunu da başardık" diye konuştu. Gomis, takımda müthiş bir birliktelik olduğunu da vurgulayarak, "Tolga'nın golünden sonra yaşanan sevinç takım ruhumuzu gösteriyor. Feghouli'nin golüne de çok sevindim. Umarım bu tip gollerini izlemeye devam ederiz" dedi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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