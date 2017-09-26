3 puan golden önemli
Ligde ilk kez susan Gomis: Kazanmayı benim gol atmama tercih ederim
Süper Lig'in ilk 5 haftasında fırtına gibi eserek 7 kez fileleri sarsan Bafetimbi Gomis, Bursa'da mola verdi. Bu sezon ilk kez suskun kalan Fransız forvet, galibiyeti her zaman kendisinin gol atmasına tercih edeceğini belirterek, "Zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndük. Benim gol atmam çok fazla önemli değil. Önemli olan kazanmaktı, bunu da başardık" diye konuştu. Gomis, takımda müthiş bir birliktelik olduğunu da vurgulayarak, "Tolga'nın golünden sonra yaşanan sevinç takım ruhumuzu gösteriyor. Feghouli'nin golüne de çok sevindim. Umarım bu tip gollerini izlemeye devam ederiz" dedi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:24
-
''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
-
''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
-
ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
3 puan golden önemli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.