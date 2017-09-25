Yıldız isim üçlü çektirmedi
Bursaspor taraftarları, ayağına her top gelişinde Serdar Aziz’e tepki gösterdi. Maç sonu G.Saray taraftarı, “Serdar üçlü çektir” diye bağırdı. Fakat Serdar, “Bursa’ya ayıp olur” diyerek reddetti
Bursaspor'un 4 atağını kesen ve girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Serdar, 67 pas denemesinin 58'ini doğru adrese gönderdi.
LATO'YA YİNE MASKE
İasmin Latovlevici, yüzündeki kırık nedeniyle Bursa'da da özel maskeyle sahaya çıktı. Rumen yıldızın iki hafta sonra maskesinden kurtulacağı belirtildi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:37
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CANER MAÇ SONU ÇILDIRDI
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ ne olursa olsun bir yöneticinin bir futbolcunun özel hayatı ile ilgili hele ki bir maç sonu böyle bir yorum yapmaya hakkı yoktur AYIP!
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DEV MAÇ ÇAKIR'IN
Toplam 1
Yorum
YYU Cüneyt hocamla gurur duyuyorum. Allah kolaylık versin.
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OLCAY VE SOSA'YA SÜRPRİZ
Toplam 6
Yorum
Ankara Akrebi Kabataşlı Beşiktaşlılar adamsınız.Sosa ve OLCAYI alkışlayarak bir ilki gerçekleştirelim.Sevgiler.
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