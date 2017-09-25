 TUDOR'DAN PALABIYIK YORUMU – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    'DAN PALABIYIK YORUMU

    TUDOR'DAN PALABIYIK YORUMU

    G.Saray’ın hocası, “Kazanarak dersler çıkarmak önemli. Karabük maçını da atlatıp milli araya girmeliyiz” dedi

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bursa'da kazanmanın hiçbir zaman kolay olmadığını dile getirdi. Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen'in defansı iyi organize eden, kontra atağa iyi çıkartan bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayan Tudor, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın başlangıcını kendi açımdan beğenmedim. İlk 30 dakika alışılagelmiş bir yoktu. Umarım bundan bir ders çıkarırız. Kazanarak dersler çıkarmak önemli.

    Kazanmayı hak ettik
    Kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik. Bu tip maçlarda geriden gelip kazanmak takımın psikolojisi için önemli. Şu an tek odaklandığımız Kardemir Karabükspor maçı. Bu maçı da iyi atlatıp milli maçlar arasına girmek istiyoruz.''

    'Bir takımın lehine ön plandaydı'
    , bir gazetecinin "F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde hakem kararları çok konuşuldu. 3 hafta sonra F.Bahçe derbisi var. Hakemler konusunda bir çekinceniz var mı?'' sorusunu, şöyle yanıtladı: "Kimin kazanacağı benim için önemli değildi. Tabii ki maçlarda bazı tarafların lehine alınan kararlar olabiliyor, bazen isteyerek, bazen istemeyerek. Tarafsız bir gözle değerlendireceğim, Türkiye'de futbol çok seviliyor. Maçlarda bazen hakemlerin hatası olabiliyor. Dün (önceki gün) bir takımın lehine biraz daha fazla ön plana çıktı. Dünkü maçla ilgili dürüst düşüncem bu yönde. Derbiye de daha zaman var."
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:36
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