TUDOR'DAN PALABIYIK YORUMU
G.Saray’ın hocası, “Kazanarak dersler çıkarmak önemli. Karabük maçını da atlatıp milli araya girmeliyiz” dedi
Kazanmayı hak ettik
Kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik. Bu tip maçlarda geriden gelip kazanmak takımın psikolojisi için önemli. Şu an tek odaklandığımız Kardemir Karabükspor maçı. Bu maçı da iyi atlatıp milli maçlar arasına girmek istiyoruz.''
'Bir takımın lehine ön plandaydı'
Tudor, bir gazetecinin "F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde hakem kararları çok konuşuldu. 3 hafta sonra F.Bahçe derbisi var. Hakemler konusunda bir çekinceniz var mı?'' sorusunu, şöyle yanıtladı: "Kimin kazanacağı benim için önemli değildi. Tabii ki maçlarda bazı tarafların lehine alınan kararlar olabiliyor, bazen isteyerek, bazen istemeyerek. Tarafsız bir gözle değerlendireceğim, Türkiye'de futbol çok seviliyor. Maçlarda bazen hakemlerin hatası olabiliyor. Dün (önceki gün) bir takımın lehine biraz daha fazla ön plana çıktı. Dünkü maçla ilgili dürüst düşüncem bu yönde. Derbiye de daha zaman var."
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:36
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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