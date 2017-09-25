Tudor 'B planıyla' kazandı
Hırvat çalıştırıcı, 64’te iki kenar beki Mariano ve Latovlevici’yi çıkarıp, Feghouli ile Yasin’i sahaya sürdü. Feghouli, Aslan’ı ateşleyen golü attı. Yasin de sağda etkiliydi
Rodrigues ve Yasin bek olarak oyuncu değişikliği sonrası devam etmiş gibi gözükseler de 3-4-3 şeklindeki dizilişte, Galatasaray hücumdayken kanat top rakipteyken ise bek gibi oynadı. Tudor'un değişiklikleri dakikalar ilerledikçe işe yaradı. Feghouli attığı enfes golle skoru 1-1'e getirdi. Yasin Öztekin de mücadelesi ve sağ kanattan taşıdığı toplarla Bursaspor savunmasını yorup, dengesini bozdu. Tudor maçtan sonra, ikinci yarıdaki oyunla skoru çevirdiklerini ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:27
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MUHARREM USTA SIKINTILI
Toplam 10
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR BEN BİR SUDA İKİ KERE ÇAMAŞIR YIKANMAZ DİYE DEFALARCA YAZDIM.BAŞKAN ÜÇÜNCÜ DEFA ÇAMAŞIR YIKIYOR.NE DEMELİ?
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
Toplam 10
Yorum
iyi de görüntüde çok net küfür ediyorsun şenol hoca!
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ALİ PALABIYIK'IN DERBİ NOTU BELLİ OLDU
Toplam 11
Yorum
USTA PEPE 20 dk kırmızı onu gören yok
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