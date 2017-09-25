 SERDAR AZİZ'İ BÜYÜK PROTESTO – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    'İ BÜYÜK PROTESTO

    SERDAR AZİZ'İ BÜYÜK PROTESTO
    Bursaspor taraftarının, 2016 yazında 4.5 milyon euro bonservisle Galatasaray'ın yolunu tutan 'e öfkesi dinmiyor. Serdar altyapısından yetiştiği eski kulübene karşı Bursa'da ilk kez rakip olurken, sahaya adımını attığı andan itibaren yeşil-beyazlı tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Burnundaki kırığa rağmen bandajla sahaya çıkan milli stoper topla her buluştuğu pozisyonda ıslıklandı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:40
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