 Özbek yine maça gelmedi – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Özbek yine maça gelmedi

    Özbek yine maça gelmedi
    'da daha önce Bursaspor maçına gideceğini açıklayan başkan stada gelmedi. Özbek'in takımın gidişatından memnun olduğu ve uğuru bozmamak için Bursa'ya gitmediği iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimi tribünlerde ikinci başkan Cengiz Özyalçın, başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, yöneticiler Alper Narman ve Burçin Aslan temsil etti.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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