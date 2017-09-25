Kadroyu korudular

Bursaspor-Galatasaray karşılaşmasında her iki teknik adam, geçen haftaki ilk 11'lerinde değişikliğe gitmedi. Paul Le Guen, geçen hafta deplasmanda 4-2 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının, İgor Tudor ise 2-0 galip geldikleri Kasımpaşa maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Galatasaray'da sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmazken, Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş kadroya alınmadı.