IRKÇI ÇİRKİN TWEET HAKKINDA FLAŞ KARAR
Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis’e yönelik ‘maymun’ benzetmesiyle tweet attığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.
Ancak Galatasaray Spor Kulübü bu tweetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Hakan Hepcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan savcılık, Hepcan hakkında soruşturma başlatmış ve ifadeye davet etmişti.
Hepcan, savcılığın talimatı üzerine İstanbul Spor Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma savcılığında ifadesi alınan Hepcan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.
Hepcan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:13
-
Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay siz gidip büyüğüz yeniyoruz diye övünün gidin isterseniz bin kere yenin biz bu sene şampiyonuz şampiyon olamadıktan sonra bin kere yenin
-
KARİYERİ TEHLİKEDE!
Toplam 2
Yorum
can lay lay lom yaşıyor profesyonellik diye bişey yoktu
-
Gözler GS-FB derbisinde
Toplam 3
Yorum
berkay her yerde büyük takımız diye geçinen fbliler dünyaya rezil edende fbliler biz bjk değiliz gelin bakalım futbol nasıl oynanır göreceksiniz
IRKÇI ÇİRKİN TWEET HAKKINDA FLAŞ KARAR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.