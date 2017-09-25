 HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN – Fotomaç – 25 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN

    HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN
    ASLAN'IN tecrübeli yıldızı Selçuk İnan, Bursaspor maçında da taraftarlarının protestosuyla karşılaştı. Antalya karşılaşmasında oyuna girdikten sonra Muslera'dan kaptanlık pazubandını aldığı için eleştirilen Selçuk, maç öncesi sarı-kırmızılıların hedefindeydi. Selçuk ısınmaya çıktığında G.Saray tribünleri, Muslera için tezahüratlar yaptı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.