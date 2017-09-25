HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN

ASLAN'IN tecrübeli yıldızı Selçuk İnan, Bursaspor maçında da taraftarlarının protestosuyla karşılaştı. Antalya karşılaşmasında oyuna girdikten sonra Muslera'dan kaptanlık pazubandını aldığı için eleştirilen Selçuk, maç öncesi sarı-kırmızılıların hedefindeydi. Selçuk ısınmaya çıktığında G.Saray tribünleri, Muslera için tezahüratlar yaptı.