G.Saray'dan ilginç Tudor paylaşımı!
Galatasaray resmi twitter hesabı Bursaspor ile oynanan maçın ardından teknik direktör Igor Tudor ile ilgili paylaşımda bulundu.
Daha çok 'resmi' paylaşımlarıyla bilinen sarı kırmızılı kulübün hesabından yapılan bu esprili paylaşım hem güldürdü hem de şaşırttı.
3 fotoğraftan oluşan tweet'te önce kükreyen bir aslan, sonra güncelleme düğmesi en sonunda ise kükrer gibi görünen Tudor görünüyor.
Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşımın ardından sosyal medyada adeta Igor Tudor çılgınlığı yaşandı.
İşte Galatasaray resmi twitter hesabının yaptığı o paylaşım...
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:42
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BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 11
Yorum
EMRE :D 20 yıldır yenemeyin geçen yıl hakem hatalarıyla FENERBAHÇE yi yenin bi maçta az bi haksızlık yapıldımı HAKEMLER FENERİ KOLUYOR !
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4 GAZETECİ YARALANDI!
Toplam 3
Yorum
NICKMANG AGIR CEZALAR VERILMELI KI,BU TUR OLAYLARIN ONUNE GECEBILELIM.
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MUHARREM USTA SIKINTILI
Toplam 7
Yorum
bordom ustam Trabzonspor taraftarı kadar sabırlı ve karakterli taraftarda bulamazsın bizim tek istediğimiz dik oynayan bir takım görmek .
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