 G.SARAY'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    G.SARAY'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

    G.SARAY'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM!

    resmi twitter hesabı Bursaspor ile oynanan maçın ardından teknik direktör ile ilgili paylaşımda bulundu.

    Süper Ligi 6. haftasında oynanan Bursaspor - maçının ardından Galatasaray resmi twitter hesabından yaptığı değişikler ile takımın sahadan 3 puan ile ayrılmasını sağlayan teknik direktör ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Daha çok 'resmi' paylaşımlarıyla bilinen sarı kırmızılı kulübün hesabından yapılan bu esprili paylaşım hem güldürdü hem de şaşırttı.

    3 fotoğraftan oluşan tweet'te önce kükreyen bir aslan, sonra güncelleme düğmesi en sonunda ise kükrer gibi görünen Tudor görünüyor.

    Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşımın ardından sosyal medyada adeta Igor Tudor çılgınlığı yaşandı.

    İşte Galatasaray resmi twitter hesabının yaptığı o paylaşım...

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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