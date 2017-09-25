G.SARAY'DAN İLGİNÇ PAYLAŞIM!
Galatasaray resmi twitter hesabı Bursaspor ile oynanan maçın ardından teknik direktör Igor Tudor ile ilgili paylaşımda bulundu.
Daha çok 'resmi' paylaşımlarıyla bilinen sarı kırmızılı kulübün hesabından yapılan bu esprili paylaşım hem güldürdü hem de şaşırttı.
3 fotoğraftan oluşan tweet'te önce kükreyen bir aslan, sonra güncelleme düğmesi en sonunda ise kükrer gibi görünen Tudor görünüyor.
Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan bu paylaşımın ardından sosyal medyada adeta Igor Tudor çılgınlığı yaşandı.
İşte Galatasaray resmi twitter hesabının yaptığı o paylaşım...
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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SERDAR AZİZ'E BÜYÜK PROTESTO
Toplam 1
Yorum
kadirçeviç Serdar a da sürekli sakatlanıyor diye geçen sene çok yüklendik ama o trip yapıp moralini bozmadı helal olsun gs ye çok yakışan bir oyuncu
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Werner: Beşiktaş bir Bayern değil!
Toplam 2
Yorum
bjkli kısmen doğru söylemiş ama şuda bir gerçek leipzigde bir porto değil
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ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN AYKUT KOCAMAN HOCAM; GELDİĞİNDEN BERİ OYNATTIĞIN EZBERE DÜZEN VEYA BİLDİĞİNDEN VAZGEÇMEZSEN ŞAMPİYONLUĞU RÜYANDA GÖRÜRSÜN.
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