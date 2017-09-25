 Gençlerde de lider durumda – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Gençlerde de lider durumda

    Gençlerde de lider durumda
    U21 Ligi'nde , Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, Kofi Amoako Atta'nın golüyle öne geçerken ikinci yarıda dönüş gerçekleştiren Galatasaray, Batuhan ve Celil Yüksel'in golleriyle sonuca gitti. Bu sonucun ardından Galatasaray 14 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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