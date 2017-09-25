Ergün temkinli konuştu: "Ayaklarımız yere basmalı"
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Bursaspor’a karşı aldıkları galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Çok zor bir deplasmandı. Buradan galibiyetle dönmek bizi daha da motive etti. Puan farkı açılsa da fark etmez. Ayaklarımız yere basmalı” dedi.
"Sanki bizim lehimize olması gereken pozisyonların atladığını düşünüyorum"
'Hakemin performansını nasıl buldunuz?' sorusuna ise Ergün, "Genel olarak performansını başarılı buluyoruz. Birkaç kritik pozisyon var. Sanki bizim lehimize olması gereken pozisyonların atladığını düşünüyorum. Fırat hoca ile bizim maçlarımızda uzun süredir galibiyetimiz yoktu. Olayın o kadar da hakeme bağlı olmadığını gösterdi. Hakem dörtlüsü iyiydi. Bu şanssızlığı da kırmış olduk burada" diye konuştu.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:03
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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!
Toplam 2
Yorum
CasCan Ne derler kendi ayağına sıkmak deyimi tam da bu.Profesyonel olamamak.Büyük takımsan dolduruşa tazyike gelmeyeceksin.ŞimdiÖnüne bakmak zamanı
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 74
Yorum
GFB46 Şunu iyi not edin; FB bu sistem ve bu kalitesizlikle GS derbisinde,bu GS'den tarihi fark yer.Bakın adamlara nasıl oynuyorlar.
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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!
Toplam 2
Yorum
REİS NE YAPARLARSA YAPSINLAR TAKIMLAR YETMİYOR HAKEMLERLE SALDIRIYORLAR AMA NAFİLE ŞUNU KAFANIZA SOKUL BU SENE YİNE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ.
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