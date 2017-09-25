ERGÜN TEMKİNLİ KONUŞTU
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Bursaspor’a karşı aldıkları galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Çok zor bir deplasmandı. Buradan galibiyetle dönmek bizi daha da motive etti. Puan farkı açılsa da fark etmez. Ayaklarımız yere basmalı” dedi.
"Sanki bizim lehimize olması gereken pozisyonların atladığını düşünüyorum"
'Hakemin performansını nasıl buldunuz?' sorusuna ise Ergün, "Genel olarak performansını başarılı buluyoruz. Birkaç kritik pozisyon var. Sanki bizim lehimize olması gereken pozisyonların atladığını düşünüyorum. Fırat hoca ile bizim maçlarımızda uzun süredir galibiyetimiz yoktu. Olayın o kadar da hakeme bağlı olmadığını gösterdi. Hakem dörtlüsü iyiydi. Bu şanssızlığı da kırmış olduk burada" diye konuştu.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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