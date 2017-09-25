 ÇİLİNGİR FEGHOULİ! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    ÇİLİNGİR !

    ÇİLİNGİR FEGHOULİ!

    Uzun süre maçı geride götüren , Sofiane ile kilidi çözdü, Bursa’dan 3 puanla döndü

    BURSA'DA dün gecenin adamı tartışmasız Sofiane Feghouli'ydi. Karşılaşmaya yedek soyunan Cezayirli futbolcu, 64. dakikada oyuna girdi, Galatasaray'ı ateşleyen isimdi. Uzun süre maçı geride götüren sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun oyuna dahil olmasıyla yenik durumda olduğu karşılaşmayı kazanmayı bildi. Sahaya çıktıktan 9 dakika sonra ceza sahası dışından jeneriklik bir golle Bursaspor karşısında takımı adına eşitliği sağlayan yıldız futbolcu, 'ın geliştirdiği tüm hücum organizasyonlarında da başrolü oynadı.

    DEVAMI DA GELECEK
    GALATASARAY'IN Bursa zaferinde kilit rol oynayan Sofiane Feghouli, karşılaşmanın ardından da bir hayli mutluydu. Attığı golden çok 3 puanın önemli olduğunu söyleyen Cezayirli oyuncu, "Galatasaray formasıyla ilk golümü attım. Umarım bunun devamı da gelir. Bu 3 puan çok önemliydi" açıklamasında bulundu.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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