 BU KEZ BOŞ GEÇTİ – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    BU KEZ BOŞ GEÇTİ

    BU KEZ BOŞ GEÇTİ
    ASLAN'IN gol makinesi Bafetimbi Gomis, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayamadı. İlk 5 haftada 7 kez rakip fileleri havalandıran Fransız yıldız, Bursaspor karşısında dün akşam pozisyona girmekte de zorlandı.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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