 BAŞKAN GOMIS – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    BAŞKAN GOMIS

    BAŞKAN GOMIS

    Bir taraftarı, Almanya’daki yerel seçimlerde oy pusulasına “Başkan ” yazdı

    GALATASARAY'A transfer olduğu ilk günden itibaren taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Almanya'da gündem oldu. Almanya'da yaşayan sarı-kırmızılı bir taraftar, yerel seçimlerde oy pusulasına ek isim yaptı. İsmi bilinmeyen taraftar, başkan adaylarının en altına Gomis'in ismini yazdı. Pusula, sosyal medyaya düşmesinin ardından da binlerce paylaşım aldı.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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