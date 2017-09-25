"AYIP OLUR!"

Bursaspor taraftarları, ayağına her top gelişinde Serdar Aziz’e tepki gösterdi. Maç sonu G.Saray taraftarı, “Serdar üçlü çektir” diye bağırdı. Fakat Serdar, “Bursa’ya ayıp olur” diyerek reddetti

Bursaspor taraftarının, 2016 yazında 4,5 milyon Euro artı 3 futbolcu karşılığı oldukça karlı bir alışverişle G.Saray'a gönderilen Serdar Aziz'e öfkesi dinmiyor. Serdar, altyapısından yetiştiği eski kulübüne karşı Bursa'da ilk kez rakip olurken, sahaya adımını attığı andan itibaren yeşil-beyazlı tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Milli stoper, topla buluştuğu her pozisyonda ıslıklandı. Maçın sonunda Galatasaraylı taraftarlar, "Moral olsun" diye Serdar'ı tribüne çağırıp, üçlü çektirmek istedi. Ancak milli futbolcu, G.Saraylı yöneticilere giderek, "Ayıp olur şimdi Bursa'ya. Gerginlik çıkar. Ben soyunma odasına gideyim" dedi. Yöneticiler de "Tamam" deyince, Serdar soyunma odasının yolunu tuttu.



Bursaspor'un 4 atağını kesen ve girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Serdar, 67 pas denemesinin 58'ini doğru adrese gönderdi.



LATO'YA YİNE MASKE

İasmin Latovlevici, yüzündeki kırık nedeniyle Bursa'da da özel maskeyle sahaya çıktı. Rumen yıldızın iki hafta sonra maskesinden kurtulacağı belirtildi.