"AYIP OLUR!"
Bursaspor taraftarları, ayağına her top gelişinde Serdar Aziz’e tepki gösterdi. Maç sonu G.Saray taraftarı, “Serdar üçlü çektir” diye bağırdı. Fakat Serdar, “Bursa’ya ayıp olur” diyerek reddetti
Bursaspor'un 4 atağını kesen ve girdiği 12 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Serdar, 67 pas denemesinin 58'ini doğru adrese gönderdi.
LATO'YA YİNE MASKE
İasmin Latovlevici, yüzündeki kırık nedeniyle Bursa'da da özel maskeyle sahaya çıktı. Rumen yıldızın iki hafta sonra maskesinden kurtulacağı belirtildi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:37
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HEDEFTEKİ ADAM SELÇUK İNAN
Toplam 1
Yorum
Yasama Selçuk bizim kaptanımız. Üstelik adam gibi adam. Onu protesto eden FB'lidir.
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DİLMEN'DEN TUDOR'A ÖVGÜ
Toplam 7
Yorum
sami bu ridvan da tam magara tipi oldu, gece gosen korkudan altina edersin, 1 ay once Tudora salliyordu, simdi ovuyor,bu yorumcular tam komedi
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RYAN BABEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Toplam 9
Yorum
TCelcius Ne anlatıyorsunuz la siz kevaşeler macın gerilimi olabilir saçma sapan konuşmayın danalar dağılın kanırtırım kazanma hırsından herşey
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