 ALTIN DOKUNUŞ – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ALTIN DOKUNUŞ

    ALTIN DOKUNUŞ

    Hırvat çalıştırıcı, 64’te iki kenar beki Mariano ve Latovlevici’yi çıkarıp, Feghouli ile Yasin’i sahaya sürdü. Feghouli, Aslan’ı ateşleyen golü attı. Yasin de sağda etkiliydi

    Teknik Direktörü İgor Tudor, Bursaspor deplasmanında Kasımpaşa maçının 11'ini bozmadı. Oyuna müdahale edememekle eleştirilen Hırvat çalıştırıcı, 64. dakikada sağ bek Mariano ve sol bek Latovlevici'yi çıkarıp, Sofiane Feghouli ile Yasin Öztekin'i oyuna aldı. Bu değişiklik şaşkınlık yaratsa da meyvesini verdi.

    Rodrigues ve Yasin bek olarak oyuncu değişikliği sonrası devam etmiş gibi gözükseler de 3-4-3 şeklindeki dizilişte, Galatasaray hücumdayken kanat top rakipteyken ise bek gibi oynadı. Tudor'un değişiklikleri dakikalar ilerledikçe işe yaradı. Feghouli attığı enfes golle skoru 1-1'e getirdi. Yasin Öztekin de mücadelesi ve sağ kanattan taşıdığı toplarla Bursaspor savunmasını yorup, dengesini bozdu. maçtan sonra, ikinci yarıdaki oyunla skoru çevirdiklerini ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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