ALTIN DOKUNUŞ
Hırvat çalıştırıcı, 64’te iki kenar beki Mariano ve Latovlevici’yi çıkarıp, Feghouli ile Yasin’i sahaya sürdü. Feghouli, Aslan’ı ateşleyen golü attı. Yasin de sağda etkiliydi
Rodrigues ve Yasin bek olarak oyuncu değişikliği sonrası devam etmiş gibi gözükseler de 3-4-3 şeklindeki dizilişte, Galatasaray hücumdayken kanat top rakipteyken ise bek gibi oynadı. Tudor'un değişiklikleri dakikalar ilerledikçe işe yaradı. Feghouli attığı enfes golle skoru 1-1'e getirdi. Yasin Öztekin de mücadelesi ve sağ kanattan taşıdığı toplarla Bursaspor savunmasını yorup, dengesini bozdu. Tudor maçtan sonra, ikinci yarıdaki oyunla skoru çevirdiklerini ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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