 4 GAZETECİ YARALANDI! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    4 GAZETECİ YARALANDI!

    4 GAZETECİ YARALANDI!

    'un evinde 'a 2-1 yenildiği maçta 4 gazeteci saha içine atılan yabancı maddeler sebebiyle yaralandı.

    Süper Lig'de dün akşam , 'a 2-1 yenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 19.30'da başlayan mücadele öncesi ve sonrasında tribünlerden ses bombaları atıldı.

    Karşılaşma esnasında atılan yabancı maddeler nedeniyle saha içerisinde yer alan basın mensupları zor anlar yaşadı. Foto muhabirleri Star Gazetesi'nden Gökhan Kılınçer, Habertürk'ten Uğraş Özyurt, Milli Gazete'den Uğur Şenpire, yayıncı kuruluştan ise kameraman Sinan Çetinkaya vücudunun çeşitli yerlerine gelen yabancı maddeler nedeniyle yaralandı.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:32
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