10 NUMARA 5 YILDIZ
İlk yarısını geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında Feghouli ve Tolga Ciğerci ile coşan Cimbom, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı
GOMİS'E RAKİP ÇIKTI
Tolga Ciğerci dün akşam bu sezonki 5. golünü kaydetti. Kayseri, Osmanlı ve Sivas (2) ağlarını havalandıran 25 yaşındaki futbolu, Bursa'yı yıkan golü de atan isimdi. 7 golü bulunan Bafetimbi Gomis'in ardından Cimbom'un en golcü ikinci ismi oldu.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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