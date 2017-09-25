 10 NUMARA 5 YILDIZ – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    10 NUMARA 5 YILDIZ

    10 NUMARA 5 YILDIZ

    İlk yarısını geride kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında Feghouli ve ile coşan Cimbom, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

    Galatasaray korkulu rüyadan uyandı. Takipçisi Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye kaybetmesiyle puan farkını açma şansı yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Bursa'dan zor da olsa galibiyet çıkarmasını bildi: 2-1. Maça iyi başlayan Bursaspor, henüz ilk dakikalarda Stancu ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. Ancak 14. dakikada sahneye çıkan Delarge, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Galatasaray bu sezon kalesinde 4. golünü görürken, sarı-kırmızılılar aynı zamanda ilk kez ligde bir maçta yenik duruma düştü. İlk yarı duvara çarpan ve ataklarından boş dönen Cimbom ikinci yarıda zinciri kırdı. Oyuna sonradan giren Feghouli 73'te ceza sahası dışından attığı nefis golle skora denge getirirken bitirici hamle ise Tolga Ciğerci'den geldi. O ana kadar yaptığı top kayıpları ile tepki çeken Tolga 81'de Titi'nin uzaklaştırmak istediği topu ağlara bıraktı: 2-1. Tolga bu sezonki 5. golünü atarken Galatasaray da yenilmezlik serisini 10'a çıkardı ve Beşiktaş'a 3 puan fark attı

    GOMİS'E RAKİP ÇIKTI
    dün akşam bu sezonki 5. golünü kaydetti. Kayseri, Osmanlı ve Sivas (2) ağlarını havalandıran 25 yaşındaki futbolu, Bursa'yı yıkan golü de atan isimdi. 7 golü bulunan Bafetimbi 'in ardından Cimbom'un en golcü ikinci ismi oldu.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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