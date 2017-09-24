 Tudor'dan 'Palabıyık' göndermesi – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    'dan 'Palabıyık' göndermesi

    <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a>'dan 'Palabıyık' göndermesi

    Teknik Direktörü , Bursaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda derbideki kararlarıyla dikkat çeken Ali Palabıyık'a göndermede bulundu.

    , Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

    Teknik Direktörü , Bursaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 'un hakemle ilgili soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti. , Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki yönetimiyle tartışılan Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.

    İşte Tudor'un maçı açıklamaları:

    Bugünkü maç bizim için seviyemizi görmek açısından iyi bir test olacak. Bunu arkadaşlarımızla da paylaştım. Yapmak istediğimiz top bizde değilken agresif olmak, top bizdeyken de topa sahip olmak. Bursa iyi takım ama biz kendi performansımıza odaklandık. Dün yaşananları gördükten sonra, umarım bugün iyi bir hakem yönetimi olur.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:01
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