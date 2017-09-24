Tudor'dan 'Palabıyık' göndermesi
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bursaspor maçı öncesi yaptığı açıklamalarda derbideki kararlarıyla dikkat çeken Ali Palabıyık'a göndermede bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Bursaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tudor'un hakemle ilgili soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti. Tudor, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki yönetimiyle tartışılan Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.
İşte Tudor'un maçı açıklamaları:
Bugünkü maç bizim için seviyemizi görmek açısından iyi bir test olacak. Bunu arkadaşlarımızla da paylaştım. Yapmak istediğimiz top bizde değilken agresif olmak, top bizdeyken de topa sahip olmak. Bursa iyi takım ama biz kendi performansımıza odaklandık. Dün yaşananları gördükten sonra, umarım bugün iyi bir hakem yönetimi olur.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:01
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
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