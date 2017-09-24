 TOLGA CİĞERCİ AVRUPA'DA ZİRVEDE – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    AVRUPA'DA ZİRVEDE

    TOLGA CİĞERCİ AVRUPA'DA ZİRVEDE

    'ın 1-0 geriye düştüğü maçta Bursa deplasmanında galibiyeti getiren golü atan , gol sayısını 5'e çıkardı.

    Almanya'da Hertha Berlin formasıyla 2013-14 sezonunda bir gol kaydeden , 3 sezon sonra tekrar golle tanıştı. Tolga Ciğerci, fırtına gibi başladığı sezonda gol sayısını 5'e yükseltti. 25 yaşındaki oyuncu, böyle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.

    Tolga Ciğerci'yi takip eden orta saha oyuncuları 4'er gol Bursasporlu Delarge ve Hertha Berlin forması giyen Mathew Leckie takip ediyor.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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