TOLGA CİĞERCİ AVRUPA'DA ZİRVEDE
Galatasaray'ın 1-0 geriye düştüğü maçta Bursa deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Tolga Ciğerci, gol sayısını 5'e çıkardı.
Almanya'da Hertha Berlin formasıyla 2013-14 sezonunda bir gol kaydeden Tolga Ciğerci, 3 sezon sonra tekrar golle tanıştı. Tolga Ciğerci, fırtına gibi başladığı sezonda gol sayısını 5'e yükseltti. 25 yaşındaki oyuncu, böyle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.
Tolga Ciğerci'yi takip eden orta saha oyuncuları 4'er gol Bursasporlu Delarge ve Hertha Berlin forması giyen Mathew Leckie takip ediyor.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:14
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 64
Yorum
Anti Şaibe Aynı hakem Caner'in orta parmağını, Tosic'in K.K'lık hareketini(sarıyla geçiştirdi). Yani.Q 7, Caner,Pepe,Atiba ve Tosic atılmalıydı.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 64
Yorum
Anti Şaibe Evet!..hakem maça çok etki etti. Dk.22 Quaresma Josef'e tekmeyi, Dk.25 Pepe Jansen'e dirseği bastı. O dakikalarda hakemin gözüne perde indi!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 44
Yorum
Anti Şaibe Birde Tosice çıkan sarı kart var. İsmail'inkinden farkı ne?Hiç kimse bahsetmiyorda Mahmut USLU'dan başka!...Pepe,Tosic ve Medel'de atılmlydı
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