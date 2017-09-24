TİMSAH AVINDA
19.30’da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Kadroyu bozmayı düşünmeyen İgor Tudor, ‘Topa hakim olun’ talimatı verdi
ANTALYA MAÇI GİBİ OLMASIN
Antalya deplasmanında yapılan hataların tekrarlanmamasını isteyen Tudor, oyuncularına "Topa baştan sona hakim olacaksınız" emri verdi. Yeni bir puan kaybı yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Bursa maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Galatasaray ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlardan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılırken 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Bursaspor ise hanesine 9 puan yazdırdı.
BATMAN İŞ BAŞINDA
Kasımpaşa maçındaki performansı alkış alan Latovlevici, Bursa karşısında da ilk 11'de görev yapacak. Teknik direktör Tudor ve sağlık heyetinin hafta boyunca yakından ilgilendiği oyuncu burnundaki kırık nedeniyle maske ile oynamaya devam edecek. Linnes ise yedek kulübesinde yer alacak.
YÖNETİM TAM KADRO?
Galatasaray'daki en rahat dönemlerinden birisini yaşayan Başkan Dursun Özbek, bu sezon ilk kez bir deplasman maçına gidecek. Yöneticiler de teknik heyet ve takımı yalnız bırakmayacak.
BURSA TEHLİKESİ
Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 10 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011- 2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 10 randevuda 4 kez berabere kaldı, 6 kez yenildi. Ancak Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında 17-14 üstünlük sağladı.
Galatasaray, Bursaspor ile lig tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek. Cimbom, rakibiyle yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, 21 kez yenildi. 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0'lık skorlarla kazandı. Ligdeki son 9 maçtan 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom hiç yenilmedi.
Savaş ÇORLU
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:10
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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