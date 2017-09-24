 SANCAKLI'YI GEÇEBİLECEK Mİ? – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    SANCAKLI'YI GEÇEBİLECEK Mİ?

    SANCAKLI'YI GEÇEBİLECEK Mİ?
    Süper Lig'de çıktıkları 5 karşılaşmada ağları havalandıran Gomis, Bursa maçında da gol serisini sürdürmeye çalışacak. 7 golle sarı-kırmızı takımın lige en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu konumunda bulunan , Bursa maçında 2 gol atması durumunda Saffet Sancaklı'nın gol sayısını egale edecek. Sancaklı, Galatasaray formasıyla 1994- 1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 kez ağları havalandırmıştı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:58
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