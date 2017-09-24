''NAPIYON LEN...''
Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Lionel Carole ile bir Galatasaray taraftarı arasında ilginç bir konuşma gerçekleşti.
Lionel Carole, Sevilla'nın Atletico Madrid'e mağlup olduğu maçla ilgili olarak üzgün olduğunu sosyal medya hesabından açıklarken, bu tweet'in altına Galatasaraylı taraftar cevap verdi. Daha sonra ise ilginç paylaşımlar geldi.
İşte Lionel Carole ve Galatasaraylı taraftarın o diyalogları...
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:34
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
savaşan kartal bu da soru mu? nasıl kazandığını tüm Türkye gördü.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
eraycan bjk kollanıyor diyenler dünde gördü hakemler kafasına göre iş yapıyor ama fbyede bjkyede hakeme rağmen mücadelelrinden dolayı tebrik ederim
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
mehmet hakemle kazandı geri kalanı geyik ve yalan
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