 ''NAPIYON LEN...'' – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    ''NAPIYON LEN...''

    ''NAPIYON LEN...''

    Sevilla'da kiralık olarak forma giyen ile bir Galatasaray taraftarı arasında ilginç bir konuşma gerçekleşti.

    Galatasaray'ın Sevilla'ya kiraladığı , sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı bir taraftara cevap verdi ve ilginç bir diyalog oluştu.

    Lionel Carole, Sevilla'nın Atletico Madrid'e mağlup olduğu maçla ilgili olarak üzgün olduğunu sosyal medya hesabından açıklarken, bu tweet'in altına Galatasaraylı taraftar cevap verdi. Daha sonra ise ilginç paylaşımlar geldi.

    İşte Lionel Carole ve Galatasaraylı taraftarın o diyalogları...

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:34
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