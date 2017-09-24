Galatasaray ve Bursa'nın 11'leri belli oldu

Bu sezon ligde taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray , bugün deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, GomisHarun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Agu, Badu, Kembo, Batalla, Delarge, Stancu

ANTALYA MAÇI GİBİ OLMASIN

Antalya deplasmanında yapılan hataların tekrarlanmamasını isteyen Tudor, oyuncularına "Topa baştan sona hakim olacaksınız" emri verdi. Yeni bir puan kaybı yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Bursa maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Galatasaray ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlardan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılırken 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Bursaspor ise hanesine 9 puan yazdırdı.

YÖNETİM TAM KADRO

Galatasaray'daki en rahat dönemlerinden birisini yaşayan Başkan Dursun Özbek, bu sezon ilk kez bir deplasman maçına gidecek. Yöneticiler de teknik heyet ve takımı yalnız bırakmayacak.

BURSA TEHLİKESİ

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 10 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011- 2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 10 randevuda 4 kez berabere kaldı, 6 kez yenildi. Ancak Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında 17-14 üstünlük sağladı.

Galatasaray, Bursaspor ile lig tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek. Cimbom, rakibiyle yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, 21 kez yenildi. 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0'lık skorlarla kazandı. Ligdeki son 9 maçtan 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom hiç yenilmedi.