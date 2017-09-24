Galatasaray ve Bursa'nın 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
Bursaspor'un 11'i: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Agu, Badu, Kembo, Batalla, Delarge, Stancu
ANTALYA MAÇI GİBİ OLMASIN
Antalya deplasmanında yapılan hataların tekrarlanmamasını isteyen Tudor, oyuncularına "Topa baştan sona hakim olacaksınız" emri verdi. Yeni bir puan kaybı yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Bursa maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Galatasaray ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlardan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılırken 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Bursaspor ise hanesine 9 puan yazdırdı.
YÖNETİM TAM KADRO
Galatasaray'daki en rahat dönemlerinden birisini yaşayan Başkan Dursun Özbek, bu sezon ilk kez bir deplasman maçına gidecek. Yöneticiler de teknik heyet ve takımı yalnız bırakmayacak.
BURSA TEHLİKESİ
Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 10 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011- 2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 10 randevuda 4 kez berabere kaldı, 6 kez yenildi. Ancak Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında 17-14 üstünlük sağladı.
Galatasaray, Bursaspor ile lig tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek. Cimbom, rakibiyle yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, 21 kez yenildi. 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0'lık skorlarla kazandı. Ligdeki son 9 maçtan 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom hiç yenilmedi.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:32
-
İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
-
MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
-
3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
Galatasaray ve Bursa'nın 11'leri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.