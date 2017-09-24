Feghouli'den müthiş başlangıç

Süper Lig'in tek namağlup takımı Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Bursaspor'la karşılaştı.

Bursa Büyükşehir Stadı'ndaki maçta Dzon Delarge'ın 15. dakikadaki golüyle bu sezon ilk kez yenik duruma düşen Galatasaray'ı ikinci yarıda oyuna giren Sofiane Feghouli ateşledi.

FEGHOULİ'NİN İLK ŞUTU GOL OLDU!

Maçın 64. dakikasında Tudor'un görev verdiği Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, oyuna girdikten 10 dakika sonra gözlerin pasını silen harika bir plase golüyle, 2 topu çizgiden çıkararak kalesinde devleşen Harun Tekin'i mağlup etmeyi başardı. Sofiane Feghouli'nin Süper Lig'deki ilk şutu golle sonuçlandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Tolga Ciğerci'den geldi. 81 . dakikada sahneye çıkan Tolga, ceza sahası dışından çok klas bir gole imza attı ve bu sezon ligdeki 5. golünü atarak takımına 3 puanı armağan etti.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada gelişen Galatasaray atağında, sol taraftan Tolga Ciğerci'nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada ev sahibi ekip, Delarge'ın golüyle öne geçti. Bu dakikada ani gelişen Bursaspor atağında, sol kanatta topla ilerleyen Ekoko'nun Mariano'yu geçtikten sonra ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Delarge, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Belhanda kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularından döndü.

Aynı dakika içinde Barış Yardımcı'nın sağ taraftan hızla Galatasaray ceza sahasına girerek yaptığı ortada arka direkte bulunan Stancu'nun vuruşunda, kaleci Muslera'ya çarpan top üstten kornere çıktı.

34. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan Bursaspor ceza sahasına yaptığı ortada Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.

35. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte bulunan Gomis'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ceza sahasına ortasında savunma oyuncularına çarpan top, Rodrigues'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleye yönelen top Titi'ye çarparak kornere çıktı.

42. dakikada orta sahadan aldığı topla Galatasaray ceza sahası önüne kadar ilerleyen Badu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

59. dakikada Maicon vurdu, kaleci Harun çeldi! Devamında kale önüne çevrilen topu Harun güçlükle kontrol etti.

67. dakikada Bursaspor fırsat kaçırdı. Batalla'nın vuruşunu defans kornere gönderdi.

73. dakikada Galatasaray Feghouli'nin golüyle Bursaspor karşısında beraberliği yakaladı. Feghouli defanstan seken topu ceza sahası dışında karşıladı. Müthiş bir vuruşla Bursaspor ağlarını sarstı. 1-1.

81. dakikada Galatasaray Tolga Ciğerci'yle öne geçti. Defanstan seken topu takip eden Tolga, ceza yayından plase vuruşunu yaparak Harun'un solundan topu filelere yolladı.