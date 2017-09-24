ERMAN TOROĞLU: İLK YARI 3-0 OLABİLİRDİ
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Bursaspor'un Galatasaray karşısında 1-0 üstün tamamladığı ilk yarıyı yorumladı.
İşte Erman Toroğlu'nun ilk yarı değerlendirmesi:
"HÜCUMDAN DÖNEMİYORLAR"
Herkes Gomis diyor da herkes, yanına gelen adam yok. Fazla gelen yoksa defansta sağlam olman lazım. Galatasaray'da o da yok. Hücuma 5-6 kişi gidemiyorsun. Dönüş toplarında pozisyon yedi Galatasaray. 3-0 olurdu bu maç bir tane Gomis atsa 3-1 olurdu. Bursaspor çok rahat toplarla geldi. Birini Muslera kurtardı, bir tane inanılmaz kaçtı. Galatasaray bu oyunla oynarsa kaybeder. Bursa bir gelir kaçırır, bir gelir kaçırır, üçüncüde atar koparır maçı.
"G.SARAY AHENGİ TUTTURAMAMIŞ"
Galatasaray halen ahengi tutturmuş değil. Güzel işler yapıyorlar ama Galatasaray henüz daha takım olamadı. Heyecan veriyor, pozisyonlar yakalıyor. İkinci yarıda da yakalar ama kalesinde gol de görebilir. Bursa yürüye yürüye gol attı. Bursa'nın yeni teknik adamla epey bir farklılığı var. Teknik direktör dokunuşu belli oluyor. Galatasaray baskı yapıp top kapamıyor, geriye kaçma başladı.
"SİNAN BİR TÜRLÜ YIRTAMIYOR"
Yasin'le Selçuk'ta psikolojik düşüş olabilir. Sinan da aslında yetenekli oyuncu ama bir türlü bir tık üste çıkamıyor. İki ayağını da kullanabiliyor ama bir türlü yırtamıyor.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:39
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
ERMAN TOROĞLU: İLK YARI 3-0 OLABİLİRDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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