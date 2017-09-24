ERGÜN TEMKİNLİ KONUŞTU
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Bursaspor’a karşı aldıkları galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Çok zor bir deplasmandı. Buradan galibiyetle dönmek bizi daha da motive etti. Puan farkı açılsa da fark etmez. Ayaklarımız yere basmalı” dedi.
"Sanki bizim lehimize olması gereken pozisyonların atladığını düşünüyorum"
'Hakemin performansını nasıl buldunuz?' sorusuna ise Ergün, "Genel olarak performansını başarılı buluyoruz. Birkaç kritik pozisyon var. Sanki bizim lehimize olması gereken pozisyonların atladığını düşünüyorum. Fırat hoca ile bizim maçlarımızda uzun süredir galibiyetimiz yoktu. Olayın o kadar da hakeme bağlı olmadığını gösterdi. Hakem dörtlüsü iyiydi. Bu şanssızlığı da kırmış olduk burada" diye konuştu.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:51
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 64
Yorum
Anti Şaibe Aynı hakem Caner'in orta parmağını, Tosic'in K.K'lık hareketini(sarıyla geçiştirdi). Yani.Q 7, Caner,Pepe,Atiba ve Tosic atılmalıydı.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 64
Yorum
Anti Şaibe Evet!..hakem maça çok etki etti. Dk.22 Quaresma Josef'e tekmeyi, Dk.25 Pepe Jansen'e dirseği bastı. O dakikalarda hakemin gözüne perde indi!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 44
Yorum
Anti Şaibe Birde Tosice çıkan sarı kart var. İsmail'inkinden farkı ne?Hiç kimse bahsetmiyorda Mahmut USLU'dan başka!...Pepe,Tosic ve Medel'de atılmlydı
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