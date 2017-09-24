 EFSANELERİ SOLLADILAR – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    EFSANELERİ SOLLADILAR

    EFSANELERİ SOLLADILAR
    G.SARAY'ın yeni transferleri , ve , efsane ikili ve 'in forma satışlarını solladı. İlk bir aylık süreçte Drogba ve Sneijder 105 bin forma satarken, sadece Gomis 85 bin rakamını tek başına geçti. Feghouli ile Fernando'nun da forma satışları işin içine katılınca 110 bin rakamını buldu.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
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