DİLMEN'DEN TUDOR'A ÖVGÜ

Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.Dilmen'den maç yorumu:

Bursaspor, ikinciyi bulmalı demiştik devre arasında. Bursaspor Harun'a işi bıraktı. Harun - Galatasaray maçı oldu. Galatasaray'ın öne doğru oynama alışkanlığı açısından sürekli ileriye doğru gittiğini düşünüyorum. Bu açıdan beğendim. Sürekli öne oynamaya çalışan, hata da yapsa devam eden hataya zorlayan içeride dışarıda tempolu oynayan bir Galatasaray...Galatasaray, hak etti. Tudor, kötü giderken değil iyi giderken değişiklik yaptı. 3-4 dakika takım bocaladı. Hiçbir teknik adamda görmediğim tarzda değişiklik yaptı. İyi giderken değişiklik yaptı. Rus ruleti oynadı ve kazandı. Tudor Serdar, Maicon ve Fernando'ya siz gol yemeyin dedi. Yasin ve Rodrigues'i kenarda oynatıp ailece hücum yaptı. Görünmeyen kahramanları vardır takımların. Galatasaray'ınki Fernando. Hem yama yapıyor, hem de ileriye takımı itiyor.

Dilmen karşılaşmanın ilk yarısını şöyle değerlendirdi:Galatasaray ilk kez geriye düştüğü için defosu ortaya çıktı. Savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyorlar. İlk yarı 3-1, 3-2, 2-2 olabilirdi. Bursaspor kazanmak istiyorsa 2.'yi bulmak zorunda Galatasaray bir şekilde golü bulur. Eğer Bursaspor, 2.'yi atarsa maç farklı bir hal alabilir. Fırat Aydınus ilk kez bu kadar koşuyordur. Tudor, Ndiaye veya Tolga'yı alıp Feghouli'yi oyuna alır. İkinci yarıya böyle başlayabilir. Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri Fernando.