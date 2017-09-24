 DİLMEN'DEN İLK YARI YORUMU – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    DİLMEN'DEN İLK YARI YORUMU

    DİLMEN'DEN İLK YARI YORUMU

    Yazarımız , - maçının ilk yarısını yorumladı.

    Süper Lig'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bursa'daki maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    karşılaşmanın ilk yarısını şöyle değerlendirdi:

    Galatasaray ilk kez geriye düştüğü için defosu ortaya çıktı. Savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyorlar. İlk yarı 3-1, 3-2, 2-2 olabilirdi. Bursaspor kazanmak istiyorsa 2.'yi bulmak zorunda Galatasaray bir şekilde golü bulur. Eğer Bursaspor, 2.'yi atarsa maç farklı bir hal alabilir. Fırat Aydınus ilk kez bu kadar koşuyordur. Tudor, Ndiaye veya Tolga'yı alıp Feghouli'yi oyuna alır. İkinci yarıya böyle başlayabilir. Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri Fernando.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:38
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