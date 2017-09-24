DİLMEN'DEN İLK YARI YORUMU
Yazarımız Rıdvan Dilmen, Bursaspor - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı.
Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ilk yarısını şöyle değerlendirdi:
Galatasaray ilk kez geriye düştüğü için defosu ortaya çıktı. Savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyorlar. İlk yarı 3-1, 3-2, 2-2 olabilirdi. Bursaspor kazanmak istiyorsa 2.'yi bulmak zorunda Galatasaray bir şekilde golü bulur. Eğer Bursaspor, 2.'yi atarsa maç farklı bir hal alabilir. Fırat Aydınus ilk kez bu kadar koşuyordur. Tudor, Ndiaye veya Tolga'yı alıp Feghouli'yi oyuna alır. İkinci yarıya böyle başlayabilir. Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri Fernando.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:38
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
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