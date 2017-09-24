 Bursaspor - Galatasaray | CANLI – Fotomaç – 24 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    - | CANLI

    Bursaspor - Galatasaray | CANLI

    Süper Lig'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    Bu sezon ligde taraftarlarının yüzünü güldüren , bugün deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis

    Bursaspor'un 11'i: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Agu, Badu, Kembo, Batalla, Delarge, Stancu



    ANTALYA MAÇI GİBİ OLMASIN

    Antalya deplasmanında yapılan hataların tekrarlanmamasını isteyen Tudor, oyuncularına "Topa baştan sona hakim olacaksınız" emri verdi. Yeni bir puan kaybı yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Bursa maçı öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Galatasaray ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlardan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılırken 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Bursaspor ise hanesine 9 puan yazdırdı.

    YÖNETİM TAM KADRO
    Galatasaray'daki en rahat dönemlerinden birisini yaşayan Başkan Dursun Özbek, bu sezon ilk kez bir deplasman maçına gidecek. Yöneticiler de teknik heyet ve takımı yalnız bırakmayacak.

    BURSA TEHLİKESİ
    Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 10 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011- 2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 10 randevuda 4 kez berabere kaldı, 6 kez yenildi. Ancak Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında 17-14 üstünlük sağladı.

    Galatasaray, Bursaspor ile lig tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek. Cimbom, rakibiyle yaptığı karşılaşmalardan 50'sini galibiyetle kapattı, 21 kez yenildi. 25 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0'lık skorlarla kazandı. Ligdeki son 9 maçtan 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom hiç yenilmedi.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor - Galatasaray | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.