 BAŞKAN GOMİS! – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    BAŞKAN GOMİS!

    BAŞKAN GOMİS!

    Almanya’da yapılan seçimlerde oy pusulasından ve yıldız oyuncusu Gomis'in ismi çıktı.

    Almanya'da halk, yeni federal meclisi (Bundestag) yani hükümeti belirlemek için bugün sandık başına gitti.

    Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya'da seçimler devam ederken, sandıktan ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Oy pusulasından ve Gomis çıktı.

    Bir oy pusulasına "Parti: Galatasaray, Başkan: Gomis" yazısı yazıldı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:00
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