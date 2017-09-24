BAŞKAN GOMİS!
Almanya’da yapılan seçimlerde oy pusulasından Galatasaray ve yıldız oyuncusu Gomis'in ismi çıktı.
Almanya'da halk, yeni federal meclisi (Bundestag) yani hükümeti belirlemek için bugün sandık başına gitti.
Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya'da seçimler devam ederken, sandıktan ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Oy pusulasından Galatasaray ve Gomis çıktı.
Bir oy pusulasına "Parti: Galatasaray, Başkan: Gomis" yazısı yazıldı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:00
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FIRTINA ÖNE GEÇİNCE KAZANAMIYOR
Toplam 2
Yorum
Firtina Doktor bu iskrar inadindan vaz gec bize kaliteli futbolla ac hoca lazim ersun hocadan bir cacik. Olmaz dikkat
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FENERBAHÇE'NİN PALABIYIK UĞURU
Toplam 6
Yorum
EKO GS İYİ GİTSE BU PLBYIKLA METE KLKAVAN GNDERİLİR YOLU KESİLİR AKŞM FBNİN KADİM HAKEMİ PLBIYIK GREVİNİ EN İYİ ŞKLDE YAPMIŞTIR HRKS GÖRDÜ
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ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!
Toplam 20
Yorum
BBB Niye kimse, stadta koro halinde edilen küfürlerden, sahalya atlayan kişi ve atılan yabancı cisimlerden bahsetmiyor!!! NİYEEEE ACABA.?
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