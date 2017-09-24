 Aydınus endişesi – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Aydınus endişesi

    Aydınus endişesi
    G.SARAY'da tedirginliği.. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak G.Saray'da bu maça Aydınus'un atanması sarı kırmızılıları endişeye sevk etti. Fırat Aydınus'un yönettiği son 6 maçta sadece 1 kez galibiyet alabilen G.Saray, tecrübeli hakemin yönetiminden rahatsız. Sarı-kırmızılılara göre Aydınus'un bariz pataları var. Yine o maçlardan bazıları şöyle:
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    Melo'ya küfür ettiği devre arasında taraftarlarınca fark edilmiş ve yoğun tepki gösterilmişti.

    Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan son Trabzon maçında, G.Saray'ın itiraz ettiği iki penaltıyı vermedi. Aynı pozisyondan 1 hafta sonra F.Bahçe lehine penaltı verdi.

    Trabzon maçının devre arasında itiraz eden ve sarı kartı olan Uğur Demirok'u, yayıncı kuruluş kameralarının önünde, "Hayatım lütfen itiraz etme, sarı kart göreceksin" sözleriyle uyarırken; bir hafta sonra Karabüksporlu Ceyhun Gülselam'a biri itirazdan iki sarı kart gösterip, Karabükspor'u 30. dakikada eksik bıraktı.

    Süper Final sezonunda T.Telekom'daki F.Bahçe maçında Caner Erkin'i atmadı, maçın dengesini bozdu.

    Türk Telekom'un açılış maçında Milan Baros'un attığı nizami golü saymadı. (Maç 2-0 olacaktı)
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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