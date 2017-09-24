Aydınus endişesi
?
Melo'ya küfür ettiği devre arasında Galatasaray taraftarlarınca fark edilmiş ve yoğun tepki gösterilmişti.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan son Trabzon maçında, G.Saray'ın itiraz ettiği iki penaltıyı vermedi. Aynı pozisyondan 1 hafta sonra F.Bahçe lehine penaltı verdi.
Trabzon maçının devre arasında itiraz eden ve sarı kartı olan Uğur Demirok'u, yayıncı kuruluş kameralarının önünde, "Hayatım lütfen itiraz etme, sarı kart göreceksin" sözleriyle uyarırken; bir hafta sonra Karabüksporlu Ceyhun Gülselam'a biri itirazdan iki sarı kart gösterip, Karabükspor'u 30. dakikada eksik bıraktı.
Süper Final sezonunda T.Telekom'daki F.Bahçe maçında Caner Erkin'i atmadı, maçın dengesini bozdu.
Türk Telekom'un açılış maçında Milan Baros'un attığı nizami golü saymadı. (Maç 2-0 olacaktı)
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:40
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
-
VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
-
KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
Aydınus endişesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.