Asıl maraton başlıyor

Süper Lig'in ilk 5 haftasını 13 puanla tamamlayan G.Saray'da İgor Tudor, asıl maratonun Bursaspor maçıyla başlayıp 12. haftadaki Başakşehir maçıyla sona ereceğini oyuncularıyla paylaştı. Tudor'un bu süreçte Bursa, Konya, Trabzon, Başakşehir deplasmanları ve TT Stadı'ndaki Karabük ve F.Bahçe derbisinden çıkarılacak maksimum puanın kaderlerini belirleyeceğini anlattı.