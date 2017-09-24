Asıl maraton başlıyor
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:54
-
AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
-
VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
-
KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
Asıl maraton başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.