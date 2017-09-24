 Asıl maraton başlıyor – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Asıl maraton başlıyor

    Asıl maraton başlıyor
    Süper Lig'in ilk 5 haftasını 13 puanla tamamlayan G.Saray'da İgor Tudor, asıl maratonun Bursaspor maçıyla başlayıp 12. haftadaki Başakşehir maçıyla sona ereceğini oyuncularıyla paylaştı. Tudor'un bu süreçte Bursa, Konya, Trabzon, Başakşehir deplasmanları ve TT Stadı'ndaki Karabük ve F.Bahçe derbisinden çıkarılacak maksimum puanın kaderlerini belirleyeceğini anlattı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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