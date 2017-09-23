 Özbek'ten vergi ricası – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Özbek'ten vergi ricası

    Özbek'ten vergi ricası

    Başkanı , Maliye Bakanı ’a bu seneki projelerini ve kulüplerin düşüncelerini aktardıklarını söyledi.

    Vakfı Başkanı ve beraberindeki heyet, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a nezaket ziyaretinde bulundu. Özbek, Ankara'daki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı ile vergi ve kulüplerin yapılanmasını konuştuklarını söyledi. Kulüp başkanlarının; vergi borçları, saha kapama cezalarının kulüplere değil olay çıkartan taraftara verilmesi, stopaj vergisinin yüzde 15'te kalması ve kulüpler yasasının yeni taslağı üzerinde çalışılması konusunda Bakan Ağbal'dan destek istedikleri öğrenildi.

    YABANCI SAYISI KONUŞULMADI
    Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yaptıkları görüşmede yabancı futbolcu sınırlamasının gündeme gelmediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı oyuncu sayısının sınırlanması gerektiğini belirterek, "Bakıyorsun sahaya, neredeyse yerli oyuncu yok. Bunu doğru bulmuyorum" demişti. Kulüpler sınırlamanın kademeli yapılmasını istiyor.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özbek'ten vergi ricası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.