Özbek'ten vergi ricası
Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a bu seneki projelerini ve kulüplerin düşüncelerini aktardıklarını söyledi.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a nezaket ziyaretinde bulundu. Özbek, Ankara'daki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile vergi ve kulüplerin yapılanmasını konuştuklarını söyledi. Kulüp başkanlarının; vergi borçları, saha kapama cezalarının kulüplere değil olay çıkartan taraftara verilmesi, stopaj vergisinin yüzde 15'te kalması ve kulüpler yasasının yeni taslağı üzerinde çalışılması konusunda Bakan Ağbal'dan destek istedikleri öğrenildi.
YABANCI SAYISI KONUŞULMADI
Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yaptıkları görüşmede yabancı futbolcu sınırlamasının gündeme gelmediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı oyuncu sayısının sınırlanması gerektiğini belirterek, "Bakıyorsun sahaya, neredeyse yerli oyuncu yok. Bunu doğru bulmuyorum" demişti. Kulüpler sınırlamanın kademeli yapılmasını istiyor.
YABANCI SAYISI KONUŞULMADI
Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yaptıkları görüşmede yabancı futbolcu sınırlamasının gündeme gelmediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı oyuncu sayısının sınırlanması gerektiğini belirterek, "Bakıyorsun sahaya, neredeyse yerli oyuncu yok. Bunu doğru bulmuyorum" demişti. Kulüpler sınırlamanın kademeli yapılmasını istiyor.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
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