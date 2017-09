NAZİFOĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Galatasaraylı Sporcular Derneği başkanlığına yeniden Levent Nazifoğlu seçildi.

Galatasaraylı Sporcular Derneği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Türk Telekom Stadyumu'nda yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda yapılan başkanlık seçimine mevcut başkan Levent Nazifoğlu, tek aday girdi. Açık oy ile yapılan seçimi oy çokluğu ile Levent Nazifoğlu kazandı. Kürsüde konuşan Nazifoğlu, her zaman Galatasaraylı sporcuların iyiliği için çalıştığını vurguladı.



"Benim hiç beklentim yok"

Tüzüğe göre olan Mart ayında seçimleri tekrar yineleyeceklerini belirten Nazifoğlu, "Bu son günlerde olan olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Disiplin olayı divanda olanlarla ilgili değil. Ben her konuşmamda, yöneticilik kariyerimi bitirdim, bu konuşmaları yapmam gerektiğini açıkladım. Herkes bana neden böyle konuşuyorsunuz diye söylüyor. Ben de bunları değiştirmek için söylüyorum. 112 yıldan beri olan bazı şeyleri değiştirmek isteyen bir kişi, maalesef kulübümüz tarafından. Kulüp değil de bazı kişiler tarafından ceza aldım. Ben bu kişilere mesaj vermek için konuştum. Benim hiç beklentim yok" diye konuştu.



"Galatasaraylı sporcular, yönetimde yer alamayacak mı?"

Seçimlerde Galatasaraylı sporcuların da yer almasını istediğini ifade eden Nazifoğlu, "Bugüne kadar olan seçimlerde yönetim kurulu listesi kurulurken, 15+1 oluyor. Başkan Galatasaray Lisesi'nden ise yarı liseden oluyor. Başkanla 8 kişi oluyor. Benim buna itirazım yok. Liseden olsun, olmasın diye. 112 yıllık tarihinde sporcuların da olması lazım. Hiçbir zaman Galatasaraylı sporcular yönetmeyecek mi? Biz son zamanlarda çalışmalar yapmaya başladık. Ben Cengiz Özyalçın'a yönlendirdim. Fakat sonuç olamadık. Başkanla da konuştum. Başkan, 'Aman bu işi konuşma, burada işin var futbola bakıyorsun, kafanı başka derde sokma' dedi. Başkanı yapacağı bir şey yok. 150 kişilik bir grup var. Galatasaray'ı yönetebilmek istiyor. Benim üyeliğimi de elimden alsalar, Galatasaraylılığımı alamazlar. 10 yıl bu formayı terlettim. Ben bu konuda savunucusu olacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu.



"Rakibimizde dünyanın en büyük hocalarından biri, Obradovic var"

Basketbol şubesi hakkında açıklamalarda bulunan Levent Nazifoğlu, "Rakibimiz 25 milyon Dolar'dan 35 milyon Dolar'a çıktığı zaman yönetimimizden eş değerde sponsor bulmasını istiyoruz. Rakibimizde dünyanın en büyük hocalarından biri Obradovic var. Bizim ona en yakın çalışacağımız isim Ergin Ataman. Bedava çalışırım diyor, atıyorsunuz. Bu mudur yöneticilik. Bunları söylediğimiz zaman Kalamış Tesisleri'nin camlarına 'Levent Nazifoğlu giremez' yazıları koyuyorlar" ifadelerini kullandı.



"Başkan, bir dahaki seçime giremeyecek şekilde ceza verilmesini istiyor"

Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimlerine girmeyeceğini söyleyen Nazifoğlu, "Başkan, bir dahaki seçime giremeyecek şekilde ceza verilmesini istiyor. Disiplin Kurulu'ndan teyit edilmiştir. Benden korkma başkan. Benden Galatasaray'a zarar gelmez. Ben seçimlere girmeyeceğimi de söyledim. Herkesi tanıdıkları gibi sanıyor galiba. O gün Divan Kurulu'nda ben sayıları veriyorum. Başkan, hayır öyle değil diyor. Güldü. Ben yanlış mı yapıyorum diye sordum, kalktı. Ben Dursun Başkan'ın, Galatasaraylı Sporcular Derneği'nde olması için tüzüğü değiştirdim. Başkan da doğal üyesidir dedim. 2 sene evvel üye oldu bize" açıklamasında bulundu.



Ağustos ayında yapılan divan konuşmalarından dolayı 1 yıl ceza aldığını yineleyen Levent Nazifoğlu, "Ben buradan çıkacak sonucu göre yoluma devam edeceğim. Galatasaraylı sporcuların iyi yerlere gelmesi için çalışacağım. Ben her türlü mücadeleyi yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.