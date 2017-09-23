Maça gidiyor
Dursun Özbek, Bursaspor maçına giderek takıma destek verecek. Geçen sezon sadece 2 deplasmana giden Özbek'in Bursa'da takımı yalnız bırakmayacağı öğrenildi. Yönetim de zorlu maçta tam kadro tribünde olacak.
"Bırak Fener üzülsün"
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin ne şekilde sonuçlanmasını istersiniz?', sorusuna, 'Berabere bitsin, iki taraf da üzülmesin' yanıtını veren başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Başkanım, Fenerbahçe üzülsün' mesajları yer aldı.
"Bırak Fener üzülsün"
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin ne şekilde sonuçlanmasını istersiniz?', sorusuna, 'Berabere bitsin, iki taraf da üzülmesin' yanıtını veren başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Başkanım, Fenerbahçe üzülsün' mesajları yer aldı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzon'da Alanyaspor'dan tarihi geri dönüş!
Toplam 12
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ismail penaltıların üçünü de vermese olurdu en sonuncusu hiç penaltı değildi
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 15
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ismail olabilir neden olmasın kadro çok kaliteli usta bir adam şampiyon yapar
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Toplam 1
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Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
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