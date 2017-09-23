 Maça gidiyor – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Maça gidiyor

    Maça gidiyor
    , Bursaspor maçına giderek takıma destek verecek. Geçen sezon sadece 2 deplasmana giden Özbek'in Bursa'da takımı yalnız bırakmayacağı öğrenildi. Yönetim de zorlu maçta tam kadro tribünde olacak.

    "Bırak Fener üzülsün"
    Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin ne şekilde sonuçlanmasını istersiniz?', sorusuna, 'Berabere bitsin, iki taraf da üzülmesin' yanıtını veren başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Başkanım, Fenerbahçe üzülsün' mesajları yer aldı.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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