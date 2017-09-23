 Lato mu, Linnes mi? – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Lato mu, mi?

    Lato mu, Linnes mi?
    Bursaspor karşısında ilk 11'de fazla bir değişiklik beklenmiyor. Tek merak konusu sol bekte kimin oynayacağı. Martin Linnes'in sakatlığını tamamen atlatarak takımla birlikte çalışmaya başlaması Tudor'un elini güçlendirdi. Hırvat hoca, bu akşamki son antrenmanın ardından sol bekte veya Latovlevici arasında tercihini yapacak.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:05
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