 Hem rekabet hem koruma – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hem rekabet hem koruma

    Hem rekabet hem koruma
    Maicon ve N'Diaye'yi bu hafta 2 gün boyunca antrenmanlara çıkarmayan Igor Tudor'un hem oyuncuları sakatlıktan korumayı hem de takım içindeki rekabeti artırmayı hedeflediği bildirildi. Uygulama her hafta istatistiklere göre 2-3 oyuncu ile devam edecek
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:09
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