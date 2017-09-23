Hem rekabet hem koruma

Maicon ve N'Diaye'yi bu hafta 2 gün boyunca antrenmanlara çıkarmayan Igor Tudor'un hem oyuncuları sakatlıktan korumayı hem de takım içindeki rekabeti artırmayı hedeflediği bildirildi. Uygulama her hafta istatistiklere göre 2-3 oyuncu ile devam edecek