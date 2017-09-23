 G.SARAY, BURSASPOR'A KONUK OLUYOR – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    G.SARAY, BURSASPOR'A KONUK OLUYOR

    G.SARAY, BURSASPOR'A KONUK OLUYOR

    Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, 6. haftada yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    Ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlardan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Galatasaray, topladığı 13 puanla Beşiktaş'ın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

    Yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Bursaspor ise hanesine 9 puan yazdırdı.

    Gözler Gomis'te olacak
    Süper Lig'de çıktıkları 5 karşılaşmada ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında da gol serisini sürdürmeye çalışacak.

    İlk 5 haftada attığı 7 golle sarı-kırmızı takımın lige en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu konumunda bulunan Gomis, Bursaspor maçında 2 gol atması durumunda Saffet Sancaklı'nın gol sayısını egale edecek.

    Saffet Sancaklı, Galatasaray formasıyla 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 kez ağları havalandırmıştı.

    Kadroda değişiklik beklenmiyor
    Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un, Kasımpaşa'yı geçen hafta 2-0 yendikleri maçın ilk 11'ini Bursaspor karşısında da sahaya sürmesi bekleniyor.

    Sarı-kırmızılı takımda sahaya çıkması beklenen kadro, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Belhanda ve Gomis'ten oluşuyor.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.SARAY, BURSASPOR'A KONUK OLUYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.