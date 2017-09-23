Gomis’ten Türkçe atağı
Golleri ve sempatik tavırlarıyla şimdiden taraftarın gönlünü fetheden Bafetimbi Gomis, çocuklarının Türkçe öğrenmesi için özel eğitmen tuttu. Kendisi de Türkçe öğrenmeye başlayan Fransız yıldızın bu girişimi büyük övgü topladı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:51
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