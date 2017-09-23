 Gomis’ten Türkçe atağı – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ten Türkçe atağı

    Gomis’ten Türkçe atağı
    Golleri ve sempatik tavırlarıyla şimdiden taraftarın gönlünü fetheden Bafetimbi Gomis, çocuklarının Türkçe öğrenmesi için özel eğitmen tuttu. Kendisi de Türkçe öğrenmeye başlayan Fransız yıldızın bu girişimi büyük övgü topladı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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