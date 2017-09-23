 Garry şaşırtacak – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Garry şaşırtacak

    Garry şaşırtacak

    Rodrigues, ters koşularla Bursaspor defansını şaşırtıp, Gomis’e alan açacak

    3 asist ile bu kategoride Caner Erkin, Badji ve Emre Belözoğlu ile zirveyi paylaşan Garry Rodrigues, Bursa'da 'rakip defansın dengesini bozma' görevini üstlenecek. Hollandalı, maç içinde sık sık kanat değiştirip, yapacağı dripling ve ters koşularla Gomis'e boşluk oluşturacak. Çizgiye inerek, gollük ortalar yapmaya çalışacak.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Garry şaşırtacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.