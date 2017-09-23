Garry şaşırtacak
Rodrigues, ters koşularla Bursaspor defansını şaşırtıp, Gomis’e alan açacak
3 asist ile bu kategoride Caner Erkin, Badji ve Emre Belözoğlu ile zirveyi paylaşan Garry Rodrigues, Bursa'da 'rakip defansın dengesini bozma' görevini üstlenecek. Hollandalı, maç içinde sık sık kanat değiştirip, yapacağı dripling ve ters koşularla Gomis'e boşluk oluşturacak. Çizgiye inerek, gollük ortalar yapmaya çalışacak.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:10
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