Feghouli yine 2. yarı
Sofiane Feghouli için taraftarların bekleyişi birkaç hafta daha sürecek gibi... Fazla kilolarını hala atamayan Cezayirli oyuncu, Bursa'da da yedek soyunacak. Yıldız ismin maçın gidişatına göre son 20-25 dakika forma giymesi bekleniyor. Selçuk İnan ve Sinan Gümüş de kulübede şans bekleyecekler.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özgür Mide bulandırıcı olay persepolis ne bekliyordu bonservisini almadan oyuncu oynatarak
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