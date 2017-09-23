 Feghouli yine 2. yarı – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    yine 2. yarı

    Feghouli yine 2. yarı
    Sofiane Feghouli için taraftarların bekleyişi birkaç hafta daha sürecek gibi... Fazla kilolarını hala atamayan Cezayirli oyuncu, Bursa'da da yedek soyunacak. Yıldız ismin maçın gidişatına göre son 20-25 dakika forma giymesi bekleniyor. Selçuk İnan ve Sinan Gümüş de kulübede şans bekleyecekler.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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