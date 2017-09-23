 Çok hızlı çıkıyorlar! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Çok hızlı çıkıyorlar!

    Çok hızlı çıkıyorlar!
    TUDOR, öğrencilerini Bursaspor'un baskın atakları konusunda uyardı. Yeşil-beyazlı takımın hücuma çok hızlı çıktığını oyuncularına hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, özellikle orta saha oyuncularından top kayıpları ve geri dönüşler konusunda dikkatli olmalarını istedi. Defans da eksik yakalanmayacak.
    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:10
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