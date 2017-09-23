Çok hızlı çıkıyorlar!

TUDOR, öğrencilerini Bursaspor'un baskın atakları konusunda uyardı. Yeşil-beyazlı takımın hücuma çok hızlı çıktığını oyuncularına hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, özellikle orta saha oyuncularından top kayıpları ve geri dönüşler konusunda dikkatli olmalarını istedi. Defans da eksik yakalanmayacak.